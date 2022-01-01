Apple видалив TikTok з App Store для росіян

Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїНа початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у Росії та відключив у країні Apple Pay.Нагадаємо, місяць тому TikTok призупинив свою роботу в Росії через закон про "фейки", оскільки "через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу".