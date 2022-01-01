Apple видалив TikTok з App Store для росіян
Сьогодні, 08:40
Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у Росії та відключив у країні Apple Pay.
Нагадаємо, місяць тому TikTok призупинив свою роботу в Росії через закон про "фейки", оскільки "через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу".
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у Росії та відключив у країні Apple Pay.
Нагадаємо, місяць тому TikTok призупинив свою роботу в Росії через закон про "фейки", оскільки "через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу".
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