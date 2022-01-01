Apple видалив TikTok з App Store для росіян

Apple видалив TikTok з App Store для росіян
Apple видалив ТікТок із App Store для російських користувачів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На початку березня Apple оголосив, що припиняє продажі у Росії та відключив у країні Apple Pay.

Нагадаємо, місяць тому TikTok призупинив свою роботу в Росії через закон про "фейки", оскільки "через новий російський закон про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу".

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Теги: TikTok, росіяни, Apple, App Store
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