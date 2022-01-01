Сьогодні, 20 квітня, відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя
Сьогодні, 09:20
Гуманітарний коридор з Маріуполя відкриють сьогодні, 20 квітня 2022 року.
Він має запрацювати для жінок, дітей та людей похилого віку, повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.
"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", - сказала Верещук.
Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни, зазначила Верещук.
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Він має запрацювати для жінок, дітей та людей похилого віку, повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.
"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", - сказала Верещук.
Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.
Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни, зазначила Верещук.
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