Сьогодні, 20 квітня, відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя

Сьогодні, 20 квітня, відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя
Гуманітарний коридор з Маріуполя відкриють сьогодні, 20 квітня 2022 року.

Він має запрацювати для жінок, дітей та людей похилого віку, повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", - сказала Верещук.

Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.

Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни, зазначила Верещук.

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Теги: Маріуполь, гуманітарний коридор
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