Сьогодні, 20 квітня, відкриють гуманітарний коридор із Маріуполя

Гуманітарний коридор з Маріуполя відкриють сьогодні, 20 квітня 2022 року.Він має запрацювати для жінок, дітей та людей похилого віку, повідомила віцепрем'єр-міністерка"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні", - сказала Верещук.Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії.Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.Зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни, зазначила Верещук.