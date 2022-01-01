Житель Луцька увосьме втрапив за ґрати

Житель Луцька увосьме втрапив за ґрати
Луцький міськрайонний суд визнав 40-річного жителя обласного центру Волині винуватим у вчиненні низки крадіжок та призначив йому покарання у виді шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Луцька окружна прокуратура.

Інформують, що упродовж червня-липня 2020 року сім разів раніше судимий чоловік украв 10 велосипедів із під'їздів, підвалів і підсобних приміщень у Луцьку та селі Липини Луцького району.

Тож тепер відбуватиме покарання за ґратами увосьме.



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Теги: тюрма, прокуратура
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