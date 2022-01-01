Евакуація з Маріуполя частково розпочалась, але люди ще не дістались підконтрольної Україні території
Сьогодні, 19:54
Евакуаційний коридор, про який окупанти оголосили 20 квітня, частково почав працювати, але евакуйовані люди ще не дісталися підконтрольної українській владі території.
Про це заявив близько 19:00 20 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Громадське.
Водночас він наголосив, що окупанти оголосили про виділення однієї кількості автобусів, але їх виявилось набагато менше. Через це не всі люди, які прийшли у точки збору, змогли потрапити до автобусів.
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Про це заявив близько 19:00 20 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Громадське.
Водночас він наголосив, що окупанти оголосили про виділення однієї кількості автобусів, але їх виявилось набагато менше. Через це не всі люди, які прийшли у точки збору, змогли потрапити до автобусів.
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