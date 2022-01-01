Евакуація з Маріуполя частково розпочалась, але люди ще не дістались підконтрольної Україні території





Про це заявив близько 19:00 20 квітня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає



Водночас він наголосив, що окупанти оголосили про виділення однієї кількості автобусів, але їх виявилось набагато менше. Через це не всі люди, які прийшли у точки збору, змогли потрапити до автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Евакуаційний коридор, про який окупанти оголосили 20 квітня, частково почав працювати, але евакуйовані люди ще не дісталися підконтрольної українській владі території.Про це заявив близько 19:00 20 квітня голова Донецької ОВАв ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає Громадське Водночас він наголосив, що окупанти оголосили про виділення однієї кількості автобусів, але їх виявилось набагато менше. Через це не всі люди, які прийшли у точки збору, змогли потрапити до автобусів.

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