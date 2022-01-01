Про представництво Starlink в Україні та сухпайки, придбані за криптовалюту: добрі новини від ВолиньPost за 20 квітня
Сьогодні, 22:11
П'ятдесят шоста доба повномасштабної війни ‒ за плечима мужнього українського народу. П'ятдесят шостий день наші захисники чинять потужний опір загарбникам і звітують про знищені ворожі цілі чи щоразу більше число орків, яких відправили до пекла.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно висвітлювати актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу!
Сьогодні, 20 квітня, нагадаємо вам про таке:
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше. Він обіцяє детально інформувати про перебіг цих робіт.
ЗСУ знищили майже 21 тисячу російських солдат: оприлюднили бойові втрати ворога
Щоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 20 900 осіб
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засобів ППО - 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1504 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
- Спеціальної техніки - 27.
- Пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
Наша область - гостинна до людей, які опинилися в біді. А це таки добра новина. Загалом з початку війни в області прийняли 59625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.
240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій
За сприяння керівництва Волинської митниці налагодили та відшліфували до дрібниць надскладну логістику постачання в Україну сухих пайків MRE. Такі півкілограмові сухпайки уже давно використовують в армії США, а нині - надають сил та наснаги захисникам та захисницям з особового складу Збройних Сил України.
Українські прикордонники вийшли на держкордон у трьох областях
У рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки!
Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.
Морпіхи та «Азов» врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя, – ЗМІ
Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації близько 500 прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".
На Харківщині СБУ викрила склад із боєприпасами на 200 мільйонів доларів
Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки. Крім того, в окремих приміщеннях виявили 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно висвітлювати актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу!
Сьогодні, 20 квітня, нагадаємо вам про таке:
Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров надав доручення відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань та надання частот відбулися якнайшвидше. Він обіцяє детально інформувати про перебіг цих робіт.
ЗСУ знищили майже 21 тисячу російських солдат: оприлюднили бойові втрати ворога
Щоденна добра статистика. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 20 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 20 900 осіб
- танків ‒ 815 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2087 од,
- артилерійських систем – 391 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засобів ППО - 67 од,
- літаків – 171 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки - 1504 од,
- кораблів/катерів - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 165.
- Спеціальної техніки - 27.
- Пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
На Волині розмістили 265 переселенців із Маріуполя
Наша область - гостинна до людей, які опинилися в біді. А це таки добра новина. Загалом з початку війни в області прийняли 59625 внутрішніх переселенців. Слід зазначити, що статус ВПО уже отримали понад 41,5 тисяч осіб.
240 тонн американських сухпайків, придбаних за криптовалюту, з Волині відправлять у зону бойових дій
За сприяння керівництва Волинської митниці налагодили та відшліфували до дрібниць надскладну логістику постачання в Україну сухих пайків MRE. Такі півкілограмові сухпайки уже давно використовують в армії США, а нині - надають сил та наснаги захисникам та захисницям з особового складу Збройних Сил України.
Українські прикордонники вийшли на держкордон у трьох областях
У рамках відновлення контролю над державним кордоном в межах Київської, Чернігівської та Сумської областей, звідки захисники України вигнали окупантів, прикордонники вийшли на всі ділянки!
Наразі триває розвідка в прикордонні, інженерне облаштування, створюються необхідні опорні пункти, пункти спостереження та контрольні пости.
Морпіхи та «Азов» врятували пів тисячі бійців із порту Маріуполя, – ЗМІ
Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти спільно з іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії успішно провели спільну спецоперацію з евакуації близько 500 прикордонників та поліцейських на завод "Азовсталь".
На Харківщині СБУ викрила склад із боєприпасами на 200 мільйонів доларів
Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки. Крім того, в окремих приміщеннях виявили 26 керованих ракет класу «повітря-повітря».
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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