Легендарна зв'язкова УПА з Волині відсвяткувала 95-річчя

Сьогодні, 21 квітня, відзначає 94-й день народження надзвичайно мужня жінка, зв’язкова УПА, політв’язень, жителька села Скулин Ганна Зелена (у дівоцтві Абрамчук).Про це повідомив колишній голова Ковельської районної ради Ігор Верчук."Добірне товариство вітало сьогодні легендарну зв'язкову УПА Ганну Зелену із славним ювілеєм, 95 літтям! Многії літа бажали давні друзі та нащадки повстанської слави ,бійці одного із батальонів ЗСУ", - йдеться у дописі.До слова, про життя волинянки-зв’язкової УПА Ганни Абрамчук із позивним "Зелена"А письменник Василь Шкляр хоче написати про її життя книгу.Ганна Йонівна Зелена народилася 20 квітня 1927 року у селі Скулин, і зростала найменшою в родині Абрамчуків. Крім неї, батьки виховували ще братика Данилка та сестричку Марічку. Закінчила два класи польської школи. У 1942 році рідне село німецькі окупанти спалили дотла.У 15 років Ганна стала зв’язковою УПА. Спочатку була учасницею диверсійної групи Сергія Дятла (сотенного Дяченка), потім – особистою зв’язковою Дмитра Клячківського, командира групи УПА-Північ. Разом з іншими дівчатами допомагала повстанцям – збирала полотно, різала його, зшивала і робила бинти. Жінки, які мали швейні машинки, шили одяг, фарбували його в дубовій корі. Ганна в коси заплітала зашифровані листи – грипси, і носила їх в села Облапи, Доротище. За доносом її арештували 10 червня 1945-го.Військовий трибунал засудив Ганну до 10 років каторги і 5 позбавлення громадянських прав. Покарання відбувала в Норильську. Була учасницею повстання політв’язнів у 1953 році, під час якого отримала важке вогнепальне поранення.Після тривалого лікування отримала інвалідність. У зв'язку з цим була звільнена у 1955 році. У рідному селі жити не дозволили, виселили у Дніпропетровську область. Там за містом жила в однокімнатній квартирі з мамою і донькою. Працювала дояркою у сільськогосподарській артілі менше року. Через рік повернулася в рідне село Скулин Ковельського району на Волині, де проживає й досі.