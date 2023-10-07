Росіянам наказують вбити полонених в районі Попасної українців

Росіянам наказують вбити полонених в районі Попасної українців
Українським розвідникам вдалося перехопити розмову окупантів, в якій йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної на Луганщині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Старшого серед них залишити, решту відпустити назавжди. Назавжди відпустити, щоб їх більше ніхто ніколи не бачив, включно з рідними", – йдеться у розмові окупантів.

У ГУР повідомляють, що такі дії є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові.

"У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - йдеться у дописі ГУР.

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Теги: росія, війна, полонені
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