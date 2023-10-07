Росіянам наказують вбити полонених в районі Попасної українців

Українським розвідникам вдалося перехопити розмову окупантів, в якій йде мова про наказ вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної на Луганщині.Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони."Старшого серед них залишити, решту відпустити назавжди. Назавжди відпустити, щоб їх більше ніхто ніколи не бачив, включно з рідними", – йдеться у розмові окупантів.У ГУР повідомляють, що такі дії є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії - це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові."У черговий раз попереджаємо, що воєнні злочини не мають терміну давності, та гарантуємо, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - йдеться у дописі ГУР.