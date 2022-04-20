США занепокоєні підтримкою Китаєм дій РФ





Як повідомляє Венді Шерман розміщена на сайті Держдепу.



"Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - вказано у повідомленні.



Це не єдина розмова про Китай топ-урядовців США.



Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін вперше за останні місяці провів розмову із своїм китайським колегою, висловивши йому занепокоєння американської щодо можливого надання Китаєм військової допомоги РФ.



Міноборони Китаю у відповідь зазначає, що у відповідь Пекін "вимагає, щоб США припинили свої військові провокації на морі та не використовували українське питання, щоб дискредитувати, підставляти, погрожувати чи здійснювати тиск на Китай".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати турбує посилення у Китаї російської дезінформації про НАТО та війну в Україні.Як повідомляє "Європейська правда" , така заява заступниці Держсекретаря СШАрозміщена на сайті Держдепу."Вона висловила занепокоєння США стосовно підтримки Китаєм російської агресії, в тому числі шляхом посилення російської дезінформації про НАТО та російську війну проти України, та закликала до продовження трансатлантичної координації з метою захисту заснованого на законах міжнародного правопорядку", - вказано у повідомленні.Це не єдина розмова про Китай топ-урядовців США.Раніше повідомлялося, що міністр оборони СШАвперше за останні місяці провів розмову із своїм китайським колегою, висловивши йому занепокоєння американської щодо можливого надання Китаєм військової допомоги РФ.Міноборони Китаю у відповідь зазначає, що у відповідь Пекін "вимагає, щоб США припинили свої військові провокації на морі та не використовували українське питання, щоб дискредитувати, підставляти, погрожувати чи здійснювати тиск на Китай".

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