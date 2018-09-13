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На Сході ЗСУ знищили загін сирійців та лівійців

На Сході ЗСУ знищили загін сирійців та лівійців
Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив, наскільки боєздатні лівійці та сирійці, яких зафіксували серед найманців ПВК Вагнера на Донбасі.

Про це пише НВ.

Олексій Данілов повідомив, що на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей воює не більше 500 найманців із Лівії та Сирії.

За його словами, складно коментувати їх боєздатність, адже сьогодні є тільки світлини цих людей, які були знищені в Луганській області, у Попасній.

«Загін був знищений повністю. Він був невеликим — приблизно 20−25 людей. А скільки їх бродить по території Донецької, Луганської областей, яка була частково окупована з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300−500 <людей>: вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії», — додав Данілов.

"Важко сказати, які вони вояки – у нас інші кліматичні умови, та й війна, напевно, інша. Я думаю, що вони не дуже очікували на те, що вони тут побачили", – зазначив Олексій Данілов.

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Теги: Данілов, Схід, Донбас, вагнерівці
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