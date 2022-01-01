21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:35
Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 21 000 солдатів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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