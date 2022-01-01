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21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня

21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 21 000 солдатів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:


- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 829 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,
- артилерійських систем – 393 од,
- РСЗВ - 136 од,
- засоби ППО - 67 од,
- літаків – 172 од,
- гелікоптерів – 151 од,
- автомобільної техніки - 1508 од,
- кораблі /катери - 8 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.
- Спеціальна техніка - 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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