21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.04 орієнтовно склали:





- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,

- танків ‒ 829 од,

- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,

- артилерійських систем – 393 од,

- РСЗВ - 136 од,

- засоби ППО - 67 од,

- літаків – 172 од,

- гелікоптерів – 151 од,

- автомобільної техніки - 1508 од,

- кораблі /катери - 8 од,

- цистерн з ПММ - 76,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.

- Спеціальна техніка - 27.

- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабної військової агресії проти України російська армія втратила 21 000 солдатів.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу - близько 21000 осіб ліквідовано,- танків ‒ 829 од,- бойових броньованих машин ‒ 2118 од,- артилерійських систем – 393 од,- РСЗВ - 136 од,- засоби ППО - 67 од,- літаків – 172 од,- гелікоптерів – 151 од,- автомобільної техніки - 1508 од,- кораблі /катери - 8 од,- цистерн з ПММ - 76,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 166.- Спеціальна техніка - 27.- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.Дані уточнюються.

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