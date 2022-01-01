Нічні обстріли у Миколаєві: загинула людина
Сьогодні, 10:15
Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених.
Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.
Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.
Наразі ліквідують наслідки.
Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.
Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.
Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.
Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.
Наразі ліквідують наслідки.
Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.
Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.
Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нічні обстріли у Миколаєві: загинула людина
Сьогодні, 10:15
З Маріуполя евакуювали 4 автобуси людей
Сьогодні, 09:54
21 тисяча солдат: втрати російської армії станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:35
Росія відмовилася від «великоднього перемир'я»
Сьогодні, 09:18
Медіа