Нічні обстріли у Миколаєві: загинула людина

Нічні обстріли у Миколаєві: загинула людина
Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених.

Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.

Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.

Наразі ліквідують наслідки.

Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.

Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.

Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".

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Теги: Миколаїв, обстріли, Росія
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