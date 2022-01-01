Нічні обстріли у Миколаєві: загинула людина





Про це



Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.



Наразі ліквідують наслідки.



Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.



Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.



Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок нічних обстрілів в Миколаєві загинула одна людина, двоє поранених.Про це повідомив глава ОДА Віталій Кім.Внаслідок нічних обстрілів загинула одна людина, двоє поранених.Наразі ліквідують наслідки.Також глава ОДА розповів, що у нього часто запитують, які настрої у людей. Він спробував пояснити це паралеллю про коронавірус та зазначив, що люди звикають до війни.Пряма мова Кіма: "Пам'ятаєте, коли були перші повідомлення про коронавірус, десь там двоє осіб захворіло, уся країна в масках, з антисептиком. Після роботи весь одяг дезинфікують, могли вбити, якщо десь пчихнув, меми такі ходили. Це як було в перші дні.Потім за рік-другий, кажуть пік, всі навколо хворіють, наші люди: "я вже перехворів, мені не страшно".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію