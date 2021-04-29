Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень
Сьогодні, 10:35
Великдень у християн східного обряду цьогоріч випадає на 24 квітня. А вже ввечері 23 квітня віряни підуть до храмів, аби освятити свої великодні кошики.
На сайті Волинської єпархії ПЦУ опублікували розклад богослужінь у Свято-Троїцькому собору Луцька.
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ, ПАСХА, ВЕЛИКДЕНЬ
0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв
17.00 – Вечірня
Світлий понеділок
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія, хресний хід
17.00 – Вечірня
Світлий вівторок
9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня
Світла середа
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня (жіночий монастир)
Світлий четвер
9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі по вул. Рівненській
17.00 – Вечірня
Світла п’ятниця
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня
Світла субота
9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі біля с. Гаразджа
17.00 – Всенічна
Неділя апостола Фоми, антипасха
7.30 – Літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня.
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На сайті Волинської єпархії ПЦУ опублікували розклад богослужінь у Свято-Троїцькому собору Луцька.
СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ, ПАСХА, ВЕЛИКДЕНЬ
0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв
17.00 – Вечірня
Світлий понеділок
7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія, хресний хід
17.00 – Вечірня
Світлий вівторок
9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня
Світла середа
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня (жіночий монастир)
Світлий четвер
9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі по вул. Рівненській
17.00 – Вечірня
Світла п’ятниця
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня
Світла субота
9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі біля с. Гаразджа
17.00 – Всенічна
Неділя апостола Фоми, антипасха
7.30 – Літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня.
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