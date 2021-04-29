Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень





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СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ, ПАСХА, ВЕЛИКДЕНЬ



0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв

17.00 – Вечірня



Світлий понеділок



7.30 – Літургія (нижній храм)

9.00 – Літургія, хресний хід

17.00 – Вечірня



Світлий вівторок



9.00 – Літургія

17.00 – Вечірня



Світла середа



9.00 – Літургія, панахида

17.00 – Вечірня (жіночий монастир)



Світлий четвер



9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі по вул. Рівненській

17.00 – Вечірня



Світла п’ятниця



9.00 – Літургія, панахида

17.00 – Вечірня



Світла субота



9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі біля с. Гаразджа

17.00 – Всенічна



Неділя апостола Фоми, антипасха



7.30 – Літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа

9.00 – Літургія, панахида

17.00 – Вечірня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великдень у християн східного обряду цьогоріч випадає на 24 квітня. А вже ввечері 23 квітня віряни підуть до храмів, аби освятити свої великодні кошики.На сайті Волинської єпархії ПЦУ опублікували розклад богослужінь у Свято-Троїцькому собору Луцька.0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв17.00 – Вечірня7.30 – Літургія (нижній храм)9.00 – Літургія, хресний хід17.00 – Вечірня9.00 – Літургія17.00 – Вечірня9.00 – Літургія, панахида17.00 – Вечірня (жіночий монастир)9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі по вул. Рівненській17.00 – Вечірня9.00 – Літургія, панахида17.00 – Вечірня9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі біля с. Гаразджа17.00 – Всенічна7.30 – Літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа9.00 – Літургія, панахида17.00 – Вечірня.

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