Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень

Оприлюднили розклад богослужінь у Свято-Троїцькому соборі Луцька на Великдень
Великдень у християн східного обряду цьогоріч випадає на 24 квітня. А вже ввечері 23 квітня віряни підуть до храмів, аби освятити свої великодні кошики.

На сайті Волинської єпархії ПЦУ опублікували розклад богослужінь у Свято-Троїцькому собору Луцька.

СВІТЛЕ ХРИСТОВЕ ВОСКРЕСІННЯ, ПАСХА, ВЕЛИКДЕНЬ

0.00 – Хресний хід. Рання, Літургія. Освячення пасхальних страв
17.00 – Вечірня

Світлий понеділок

7.30 – Літургія (нижній храм)
9.00 – Літургія, хресний хід
17.00 – Вечірня

Світлий вівторок

9.00 – Літургія
17.00 – Вечірня

Світла середа

9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня (жіночий монастир)

Світлий четвер

9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі по вул. Рівненській
17.00 – Вечірня

Світла п’ятниця

9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня

Світла субота

9.00 – Літургія, панахида, проводи на кладовищі біля с. Гаразджа
17.00 – Всенічна

Неділя апостола Фоми, антипасха

7.30 – Літургія, панахида (нижній храм), проводи на кладовищі біля с. Гаразджа
9.00 – Літургія, панахида
17.00 – Вечірня.

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Теги: Великдень, богослужіння, Луцьк, розклад
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