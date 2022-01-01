Біля Маріуполя знайшли 30-метрову братську могилу

Місцеві знайшли під Маріуполем нову 30-метрову братську могилу, вириту окупантами.Про це повідомив мер містав ефірі національного телемарафону.«Наші місцеві розповіли, що сьогодні біля Мангуша вони вирили 30 метрів братські могили і вантажівками привозять тіла, які намагаються приховати там. Мають мету приховати всі злочини, які вони скоїли на території Маріуполя», - сказав Бойченко.Міський голова також розповів про чотири фільтраційні табори навколо Маріуполя. Він заявив, що там дуже прискіпливо ставляться до чоловіків й досить жорстко зараз проводять зачистку міста - від військовослужбовців, держслужбовців. Їх кудись вивозять, на переконання міської влади, — їх катують.«Ми бачили що було з кораблем з назвою «Москва». Я думаю буде така ж відповідь, якщо їх кораблі підійдуть до Маріуполя з намірами висадити десант», — додав мер міста.