У Луцьку обікрали квартиру

Учора, 20 квітня, до поліції Луцька звернувся 26-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що обікрали його квартиру.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Зловмисник виніс з помешкання фотокамеру, комплектуючі до неї та інші речі. Загалом сума завданих матеріальних збитків скала 17 тис. грн.Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 36-річний житель обласного центру.Цього ж дня у Нововолинську за гарячими слідами поліцейські затримали 32-річного місцевого жителя. Зловмисник викрав у 32-річної волинянки дитячий візочок, телевізор та два велосипеди.Нині правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, раніше затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.