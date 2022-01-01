У Луцьку обікрали квартиру

У Луцьку обікрали квартиру
Учора, 20 квітня, до поліції Луцька звернувся 26-річний місцевий житель. Чоловік повідомив, що обікрали його квартиру.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Зловмисник виніс з помешкання фотокамеру, комплектуючі до неї та інші речі. Загалом сума завданих матеріальних збитків скала 17 тис. грн.

Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 36-річний житель обласного центру.

Цього ж дня у Нововолинську за гарячими слідами поліцейські затримали 32-річного місцевого жителя. Зловмисник викрав у 32-річної волинянки дитячий візочок, телевізор та два велосипеди.

Нині правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. До слова, раніше затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.

За цими фактами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.


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Теги: обікрали квартиру, Луцьк
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