Росія вбила 208 українських дітей

Росія вбила 208 українських дітей
Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили в Україні уже 208 дітей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Станом на ранок 21 квітня постраждало понад 584 дитини, зокрема 208 загинули і 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Вказані дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 119, у Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Зокрема 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф села Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряда в житловий будинок загинули двоє людей, один з них – 16-річний підліток.

Того ж дня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.

У ході фіксації кримінальних правопорушень, вчинених російськими військами на території Бородянки Київської області, виявлено загиблу 15-річну дівчину, яка отримала смертельне поранення легень.

У першій половині березня в селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові рф розстріляли цивільний автомобіль, у якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дівчинка померла, старшу вдалося врятувати.

Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних ворогом у Київській області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу села Гореничі отримали поранення батько та його семирічна донька.

13 березня під час обстрілу російськими загарбниками Кремінної Сєверодонецького району Луганської області було поранено 13-річного хлопчика.

Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.

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Теги: війна, Росія, діти, загиблі
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