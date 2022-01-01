Росія вбила 208 українських дітей
Сьогодні, 12:00
Від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники вбили в Україні уже 208 дітей.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Станом на ранок 21 квітня постраждало понад 584 дитини, зокрема 208 загинули і 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вказані дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 119, у Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Зокрема 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф села Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряда в житловий будинок загинули двоє людей, один з них – 16-річний підліток.
Того ж дня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.
У ході фіксації кримінальних правопорушень, вчинених російськими військами на території Бородянки Київської області, виявлено загиблу 15-річну дівчину, яка отримала смертельне поранення легень.
У першій половині березня в селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові рф розстріляли цивільний автомобіль, у якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дівчинка померла, старшу вдалося врятувати.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних ворогом у Київській області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу села Гореничі отримали поранення батько та його семирічна донька.
13 березня під час обстрілу російськими загарбниками Кремінної Сєверодонецького району Луганської області було поранено 13-річного хлопчика.
Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.
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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Станом на ранок 21 квітня постраждало понад 584 дитини, зокрема 208 загинули і 376 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Вказані дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області – 119, у Київській – 113, Харківській – 91, Чернігівській – 57, Херсонській – 44, Миколаївській – 41, Луганській – 36, Запорізькій – 25, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Зокрема 20 квітня внаслідок артилерійського обстрілу військовими рф села Нова Зоря Білозерського району Херсонської області та влучання снаряда в житловий будинок загинули двоє людей, один з них – 16-річний підліток.
Того ж дня внаслідок обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури Миколаєва 11-річна дівчинка отримала поранення.
У ході фіксації кримінальних правопорушень, вчинених російськими військами на території Бородянки Київської області, виявлено загиблу 15-річну дівчину, яка отримала смертельне поранення легень.
У першій половині березня в селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області військові рф розстріляли цивільний автомобіль, у якому їхав чоловік із двома доньками 7 та 11 років. Діти отримали тяжкі поранення. Молодша дівчинка померла, старшу вдалося врятувати.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних ворогом у Київській області, встановлено, що 4 березня внаслідок обстрілу села Гореничі отримали поранення батько та його семирічна донька.
13 березня під час обстрілу російськими загарбниками Кремінної Сєверодонецького району Луганської області було поранено 13-річного хлопчика.
Унаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю.
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