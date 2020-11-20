Через Волинь хотіли провезти контрабанду під виглядом «гуманітарки»

Співробітники СБУ на Волині заблокували незаконний збут партії товарів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконну схему організували члени київського благодійного фонду та добровольчого формування у місті Тернопіль.Про це повідомляють в УСБУ у Волинській області.Зловмисники ввозили через митний пункт пропуску “Ягодин” під виглядом гуманітарної допомоги новий брендовий одяг та взуття. Далі прямували до міста Тернопіль та розвантажували його на складі Штабу добровольчого спротиву. У подальшому ділки планували продавати ввезений товар у мережі магазинів, один з яких знаходиться на території цього складу.Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Встановлюються усі особи, причетні до протиправної діяльності.Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.Спецоперація проводилась оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками, митниками за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської обласної прокуратури.