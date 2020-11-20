Через Волинь хотіли провезти контрабанду під виглядом «гуманітарки»

Через Волинь хотіли провезти контрабанду під виглядом «гуманітарки»
Співробітники СБУ на Волині заблокували незаконний збут партії товарів, ввезених на територію України під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконну схему організували члени київського благодійного фонду та добровольчого формування у місті Тернопіль.

Про це повідомляють в УСБУ у Волинській області.

Зловмисники ввозили через митний пункт пропуску “Ягодин” під виглядом гуманітарної допомоги новий брендовий одяг та взуття. Далі прямували до міста Тернопіль та розвантажували його на складі Штабу добровольчого спротиву. У подальшому ділки планували продавати ввезений товар у мережі магазинів, один з яких знаходиться на території цього складу.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Встановлюються усі особи, причетні до протиправної діяльності.

Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Спецоперація проводилась оперативниками Управління СБ України у Волинській області спільно з прикордонниками, митниками за процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури Волинської обласної прокуратури.
Через Волинь хотіли провезти контрабанду під виглядом «гуманітарки»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: контрабанда, гуманітарна допомога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
У Луцьку власниця ательє разом із дочкою служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу
Сьогодні, 12:45
Українці вимагають зробити коридор з «Азовсталі» для цивільних та поранених
Сьогодні, 12:35
Через Волинь хотіли провезти контрабанду під виглядом «гуманітарки»
Сьогодні, 12:29
Волинянин виготовляв і продавав вибухові речовини та боєприпаси
Сьогодні, 12:15
Росія вбила 208 українських дітей
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО Луцьк отримав гуманітарну допомогу зі США. ФОТО
18 квітень, 16:50
Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО Велика Британія передала для Луцька автобус. ФОТО
30 березень, 20:21
Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО Литва подарувала Луцьку 6 автобусів з гуманітарною допомогою. ФОТО
14 березень, 15:34
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
20 листопад, 2020, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Австрія тепер не імпортуватиме російську нафту
Сьогодні, 13:17
 0
Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня
Сьогодні, 12:47
 0
У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу
Сьогодні, 12:45
 0
Українці вимагають зробити коридор з «Азовсталі» для цивільних та поранених
Сьогодні, 12:35
 0
Через Волинь хотіли провезти контрабанду під виглядом «гуманітарки»
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8