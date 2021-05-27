Волинянин виготовляв і продавав вибухові речовини та боєприпаси

Волинянин виготовляв, збував і зберігав вибухові речовини та боєприпаси. За незаконні дії 38-річному волинянину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Досудовим слідством по справі встановлено, що чоловік неодноразово збував патрони калібру 7,62, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій, який зберігав за місцем проживання.Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту волинянином боєприпасів. Відповідно до висновку експертів патрони придатні до стрільби. Крім того, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання, поліцейські виявили та вилучили саморобний вибуховий пристрій, який придатний до вибуху, а також боєприпаси та інші речові докази по справі.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції спільно із Камінь-Каширською окружною прокуратурою Волинської області оголосили про підозру 38-річному волинянину за скоєння незаконних дій із бойовими припасами та вибуховими речовинами за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.Досудове слідство по справі завершено. Обвинувальний акт із матеріалами справи скеровано до суду.