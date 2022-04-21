Українці вимагають зробити коридор з «Азовсталі» для цивільних та поранених





Про це повідомляє глава Мінреінтеграції Ірина Верещук у Telegram.



"Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!



Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі", - написала Верещук.



Нагадаємо, у середу, 20 квітня, гуманітарним коридором



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна вимагає від окупантів гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних та поранених військових.Про це повідомляє глава Мінреінтеграціїу Telegram."Вимагаємо від росіян терміновий гуманітарний коридор з маріупольського комбінату "Азовсталь"! Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх треба витягнути з Азовсталі сьогодні!Закликаю світових лідерів і міжнародну спільноту сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі", - написала Верещук.Нагадаємо, у середу, 20 квітня, гуманітарним коридором з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам . Сьогодні, 21 квітня, евакуація з міста продовжиться.

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