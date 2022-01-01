У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу

У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу
У межах гуманітарного реагування на військове вторгнення і спричинену ним безпрецедентну гуманітарну кризу 20 квітня в Луцькій громаді при управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради запрацювали дві мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу постраждалим, які пережили насильство, та внутрішньо переміщеним особам, які були вимушені залишити зони бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

Ці мобільні бригади працюватимуть за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у координації із Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерством соціальної політики України.

Унікальність послуг полягає в мобільності їх надання – спеціалістки/-ти бригад мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. Соціально-психологічна допомога буде надаватися як мешканкам/-цям Луцької громади, так і внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на її території.

До складу кожної з мобільних бригад входять два фахівці/-чині (психолог/-иня, соціальний/-а працівник/-ця), а також водій з автомобілем.

Контакти мобільних бригад: 096 295 05 15, 050 145 28 91
У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу
У Луцьку запрацювали мобільні бригади, які надаватимуть соціально-психологічну допомогу

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Теги: Луцьк, мобільні бригади, соціально-психологічна допомога
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