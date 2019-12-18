Воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня
Сьогодні, 12:47
Воєнний стан у зв'язку із російським повномасштабним вторгненням продовжили ще на 30 днів.
Про це повідомив голова Волинської обласної організації «Слуги народу», народний депутат Валерій Стернійчук у Телеграм.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт №7300 про продовження дії воєнного стану.
Сьогодні, 21 квітня, нардепи проголосували за цей законопроєкт. Тому воєнний стан продовжили до 25 травня.
До цього воєнний стан діяв до 25 квітня.
Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.
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Про це повідомив голова Волинської обласної організації «Слуги народу», народний депутат Валерій Стернійчук у Телеграм.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт №7300 про продовження дії воєнного стану.
Сьогодні, 21 квітня, нардепи проголосували за цей законопроєкт. Тому воєнний стан продовжили до 25 травня.
До цього воєнний стан діяв до 25 квітня.
Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю і алкоголем, заборона на масові заходи і страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.
Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.
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