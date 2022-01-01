На Луганщині частково зник мобільний зв'язок
Сьогодні, 11:30
На Луганщині 21 квітня частково зник мобільний зв'язок. Там зараз працюють над вирішенням проблеми.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він закликав мешканців не панікувати і нагадав, що на такий випадок в Україні запустили національний роумінг.
Як підключитися:
- Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
- Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - зазначив Гайдай.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Він закликав мешканців не панікувати і нагадав, що на такий випадок в Україні запустили національний роумінг.
Як підключитися:
- Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
- Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS
"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - зазначив Гайдай.
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