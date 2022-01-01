На Луганщині частково зник мобільний зв'язок





Про це Сергій Гайдай.



Він закликав мешканців не панікувати і нагадав, що на такий випадок в Україні запустили національний роумінг.



Як підключитися:



- Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL

- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

- Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS



"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - зазначив Гайдай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Луганщині 21 квітня частково зник мобільний зв'язок. Там зараз працюють над вирішенням проблеми.Про це повідомив голова обласної військової адміністраціїВін закликав мешканців не панікувати і нагадав, що на такий випадок в Україні запустили національний роумінг.Як підключитися:- Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу- Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - зазначив Гайдай.

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