Вісім підприємств хочуть переїхати із зони бойових дій на Волинь

Вісім підприємств хочуть переїхати із зони бойових дій на Волинь
На Волині розглядають заявки від восьми підприємство, які працювали у регіонах, де нині тривають бойові дії, але хочуть переїхати у Волинську область.

Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" на Суспільне Волинь розповів начальник обласного управління економічного розвитку та торгівлі Анатолій Банера.

Шість підприємств вже частково розпочали процес переміщення.

Зі слів Анатолія Банери, підприємства, які подали заявки на релокацію на Волинь займаються різними сферами виробництва.

"Це і виробництво металоконструкцій, побутової хімії, картону. Навіть є одне підприємство з Харкова, яке виробляє рибальське знаряддя, але там є проблема, бо ЗСУ ще не дає дозволу на переміщення через небезпеку", – зазначив начальник обласного управління економічного розвитку.

Наразі в області визначили 72 локації, де потенційно можуть налагодити роботу нові підприємства. 14 із них надали представники волинського бізнесу, які готові поділитися територією, приміщеннями та енергоресурсами.

Як розповів директор обласного центру зайнятості Роман Романюк, в колишньому турійському та Луцькому районах два підприємства вже розгортають потужності та розглядають питання працевлаштування на виробництво волинян та переселенців, які лишилися без роботи.

Роман Романюк додав, що наразі в області є понад вісім тисяч безробітних. Водночас вакансій станом на 19 квітня – 540. Відтак, служба зайнятості сподівається на створення нових робочих місць.

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Теги: підприємства, Волинь
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