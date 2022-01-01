З Маріуполя евакуювали 4 автобуси людей

У середу, 20 квітня, гуманітарним коридором з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Сьогодні, 21 квітня, евакуація з міста продовжиться.Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій УкраїниЕвакуйовані вчора люди заночували в Бердянську і зараз прямують до Василівки, звідки і до Запоріжжя.За її словами, сьогодні, 21 квітня, продовжиться евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя."Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14:00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - наголосила Верещук.