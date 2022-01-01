З Маріуполя евакуювали 4 автобуси людей
Сьогодні, 09:54
У середу, 20 квітня, гуманітарним коридором з Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам. Сьогодні, 21 квітня, евакуація з міста продовжиться.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Евакуйовані вчора люди заночували в Бердянську і зараз прямують до Василівки, звідки і до Запоріжжя.
За її словами, сьогодні, 21 квітня, продовжиться евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя.
"Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14:00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - наголосила Верещук.
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Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Евакуйовані вчора люди заночували в Бердянську і зараз прямують до Василівки, звідки і до Запоріжжя.
За її словами, сьогодні, 21 квітня, продовжиться евакуація жінок, дітей та осіб похилого віку з Маріуполя.
"Посадка в автобуси на бульварі Шевченка на кільці біля торговельного центру Порт-Сіті о 14:00. Безпекова ситуація складна. Можуть бути зміни. Прошу стежити за офіційними повідомленнями", - наголосила Верещук.
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