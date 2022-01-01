У Луцьку водій BMW влетів у паркан. ВІДЕО

У Луцьку 21 квітня трапилася ДТП через створення аварійної ситуації.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій Hyundai Gets, виїжджаючи з другорядної дороги, створив аварійну обстановку для автомобіля BMW 530 XD, який рухався головною дорогою в зустрічному напрямку.У результаті водій BMW 530 XD не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду, а саме на паркан, чим завдав своєму транспортному засобу пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не травмувався.Так, на водія Hyundai поліцейські склали адміністративний матеріал за ч. 5 ст. 122 (Створення аварійної обстановки) КУпАП, а на керманича BMW — адмінматеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.