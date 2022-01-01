У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили патрони





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За незаконне поводження із бойовими припасами волинянину загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.



Вилучені набої направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці під час патрулювання міста на вулиці Театральна у Ковелі вилучили у 26-річного місцевого мешканця 16 патронів калібром 9 мм.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За незаконне поводження із бойовими припасами волинянину загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.Вилучені набої направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.Нагадаємо, що напередодні слідчі оголосили про підозру волинянину, який виготовляв, збував і зберігав вибухові речовини та боєприпаси. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

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