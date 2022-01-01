У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили патрони

У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили патрони
Правоохоронці під час патрулювання міста на вулиці Театральна у Ковелі вилучили у 26-річного місцевого мешканця 16 патронів калібром 9 мм.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За незаконне поводження із бойовими припасами волинянину загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Вилучені набої направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, що напередодні слідчі оголосили про підозру волинянину, який виготовляв, збував і зберігав вибухові речовини та боєприпаси. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, патрони, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Мистецький фронт: як дві Анни з Волині «підірвали» соцмережі портретами Зеленського, Арестовича і Джонсона
«39 днів він лежав на трасі, поки ми жили надіями»: волонтерка розповіла про вбитого біля Бучі брата
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації
Сьогодні, 11:55
У Луцьку водій BMW влетів у паркан. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили патрони
Сьогодні, 11:35
На Волині п'яний водій збив мотоцикліста: постраждалого госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:27
На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів, – Шмигаль
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
У Ковелі біля школи 45-річний чоловік побив неповнолітнього юнака У Ковелі біля школи 45-річний чоловік побив неповнолітнього юнака
14 квітень, 21:53
На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО На Волині спіймали «закладчиків»: наркотиків вилучили на 250 тисяч гривень. ФОТО
14 березень, 16:45
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
17 лютий, 15:19
На Волині пасажирка викликала поліцію до тверезого водія На Волині пасажирка викликала поліцію до тверезого водія
14 лютий, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь прийняла майже 60 тисяч переселенців
Сьогодні, 12:27
 0
У волинському місті зносять пам'ятник радянським танкістам. ВІДЕО
Сьогодні, 12:11
 0
Волинян просять бути пильними у Великодню ніч: ворог готує провокації
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцьку водій BMW влетів у паркан. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
 0
У Ковелі посеред вулиці у чоловіка вилучили патрони
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8