На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів, – Шмигаль

На відновлення України знадобиться щонайменше 600 мільярдів доларів, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України після російського вторгнення коштуватиме 600 мільярдів доларів. Шмигаль закликав членів Міжнародного валютного фонду пожертвувати 10% резервних активів, отриманих від МВФ.

Про це пише "Економічна правда".

На міністерському круглому столі, організованому для підтримки країни на весняних зустрічах МВФ та Світового банку у Вашингтоні Шмигаль заявив, що в короткостроковій перспективі Україні необхідне фінансування у розмірі від 4 до 5 мільярдів доларів на місяць.

У довгостроковій перспективі, за його словами, країні потрібна стратегія відновлення, аналогічна до плану Маршалла для Європи після Другої світової війни.

Шмигаль сказав, що Україна розробляє план відновлення, що включає приєднання до Європейського Союзу.

Він також закликав країни допомогти з постачанням боєприпасів та зброї в Україну та посилити санкційний тиск на Росію.

Шмигаль розіслав листи країнам-партнерам із проханням пожертвувати одну десяту своїх спеціальних прав запозичення, відомих як SDR, для фінансової підтримки України.

За його словами, український народ буде мужньо і мудро боротися, щоб захистити націю та свободу Європи, але щоб виграти війну, Україні потрібна підтримка.

Вашингтонський фонд очікує, що економіка України скоротиться на 35% 2022 року як прямий результат нападу РФ.

Звертаючись до присутніх, голова Світового банку сказав, що "пріоритетом має бути задоволення поточних потреб України у фінансуванні таким чином, щоб мінімізувати її майбутній борговий тягар, тому грантові внески будуть дуже важливими".

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва закликала зробити акцент на грантах та "дуже пільговому фінансуванні", попросивши країни співпрацювати з фондом, щоб надати Україні 15 мільярдів доларів протягом наступних трьох місяців, аби допомогти із життєво важливими державними послугами.

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Теги: Шмигаль, відновлення України, МВФ
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