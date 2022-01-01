На Запоріжжі впав український літак АН-26
Сьогодні, 10:22
Зранку 22 квітня в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26.
Про це повідомила Запорізька військова адміністрація у Telegram.
Повітряне судно виконувало технічний рейс.
"Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написали.
Літак АН-26 - військово-транспортний літак. Розрахований на п'ять людей екіпажу. Пасажиромісткість вміщає 40 десантників, 24 поранених на ношах.
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Про це повідомила Запорізька військова адміністрація у Telegram.
Повітряне судно виконувало технічний рейс.
"Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написали.
Літак АН-26 - військово-транспортний літак. Розрахований на п'ять людей екіпажу. Пасажиромісткість вміщає 40 десантників, 24 поранених на ношах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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