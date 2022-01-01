На Запоріжжі впав український літак АН-26





Про це повідомила Запорізька військова адміністрація у



Повітряне судно виконувало технічний рейс.



"Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написали.



Літак АН-26 - військово-транспортний літак. Розрахований на п'ять людей екіпажу. Пасажиромісткість вміщає 40 десантників, 24 поранених на ношах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 22 квітня в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26.Про це повідомила Запорізька військова адміністрація у Telegram Повітряне судно виконувало технічний рейс."Є постраждалі. Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - написали.Літак АН-26 - військово-транспортний літак. Розрахований на п'ять людей екіпажу. Пасажиромісткість вміщає 40 десантників, 24 поранених на ношах.

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