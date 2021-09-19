На Волині картоплею засадять 80 тисяч гектарів землі





Про це розповів Олександр Книш.



Зі слів посадовця наразі аграрії вже висадили більше 10 тисяч гектарів картоплі. Також триває посів овочевої групи: столового буряка, цибулі та інших культур.



Цьогоріч садять більше городини, ніж торік, через війну в країні селяни-одноосібники села Чаруків Луцького району, – розповіла місцева жителька Любов Ціпкайло. З її слів, наразі в селі садять картоплю.



"Перед посадкою картоплю підживлюють мінеральним органічним добривом – попелом, щоб захистити майбутній врожай від шкідників і хвороб", – розповів волинянин Олександр Ціпкайло, який садить городину разом із дружиною Любов'ю.



Говорить: картоплю на десяти сотках засаджують вручну, насіння використовують власне. "Це ще так моя матір робила, так і я роблю. Уже посадили городину для себе: червоний буряк, цибульку, моркву", – додав чоловік.



Зі слів Любові Ціпкайло, декотрих культур вирішили посадити більше: "Більше цибулі посадила, бо завжди з Херсона нам привозили – у сітках брали, а зараз там воєнні дії йдуть, то ми в себе більше посадили".



Сусідка родини Ціпкайлів, 79-річна Таїсія Ярмолюк з села Чаруків біля хати має 80 соток землі. Каже: поле вже зоране, планує посадити буряк, інші окремі культури вже висадила.



"На городі саджу все: часник, цибулю, моркву, бурячки червоні. Редьку, я її не їм, але саджу, то роздаю дітям", – говорить жінка.



З 30 соток городу на десяти – картопля, – розповів житель Чарукова Юрій Барда. Каже: городництвом нині займатися затратно через високу ціну на пальне. Виорати одну сотку поля вартує 40 гривень, а найняти картоплесаджалку в його селі коштує від 15 до 20 гривень за сотку.



Чоловік додав: планує різними культурами засадити все поле, щоб мати цьогоріч свою городину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває посадка картоплі серед сільських домогосподарств. Цьогоріч в області планують висадити орієнтовно 80 тисяч гектарів картоплі.Про це розповів Суспільному заступник начальника обласного управління агропромислового розвиткуЗі слів посадовця наразі аграрії вже висадили більше 10 тисяч гектарів картоплі. Також триває посів овочевої групи: столового буряка, цибулі та інших культур.Цьогоріч садять більше городини, ніж торік, через війну в країні селяни-одноосібники села Чаруків Луцького району, – розповіла місцева жителькаЗ її слів, наразі в селі садять картоплю."Перед посадкою картоплю підживлюють мінеральним органічним добривом – попелом, щоб захистити майбутній врожай від шкідників і хвороб", – розповів волинянин, який садить городину разом із дружиною Любов'ю.Говорить: картоплю на десяти сотках засаджують вручну, насіння використовують власне. "Це ще так моя матір робила, так і я роблю. Уже посадили городину для себе: червоний буряк, цибульку, моркву", – додав чоловік.Зі слів Любові Ціпкайло, декотрих культур вирішили посадити більше: "Більше цибулі посадила, бо завжди з Херсона нам привозили – у сітках брали, а зараз там воєнні дії йдуть, то ми в себе більше посадили".Сусідка родини Ціпкайлів, 79-річназ села Чаруків біля хати має 80 соток землі. Каже: поле вже зоране, планує посадити буряк, інші окремі культури вже висадила."На городі саджу все: часник, цибулю, моркву, бурячки червоні. Редьку, я її не їм, але саджу, то роздаю дітям", – говорить жінка.З 30 соток городу на десяти – картопля, – розповів житель Чарукова Юрій Барда. Каже: городництвом нині займатися затратно через високу ціну на пальне. Виорати одну сотку поля вартує 40 гривень, а найняти картоплесаджалку в його селі коштує від 15 до 20 гривень за сотку.Чоловік додав: планує різними культурами засадити все поле, щоб мати цьогоріч свою городину.

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