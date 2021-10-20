Перевищення норми у 7 разів: патрульні в Ковелі спіймали п'яного водія

Вчора, 21 квітня, близько 22-ї години під час патрулювання у місті Ковелі для перевірки патрульні зупинили транспортний засіб Peugeot Expert.Під час спілкування з 71-річним керманичем, поліцейські виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Огляд на визначення алкогольного сп'яніння на місці події показав результат у 1,53 проміле, що в 7 разів перевищує допустиму норму.Тож на порушника склали адміністративний матеріал за статтею 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Окрім цього, водія відсторонили від керування, а автомобіль доставили на спецмайданчик.