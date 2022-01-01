У війні з Росією загинув військовий з Ківерців
Сьогодні, 09:44
У російсько-українській війні загинув військовий з Ківерців Вадим Слобожан.
Про це повідомили у соцмережі близькі Вадима. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
«Ворожа погань забрала життя близької людини... Не просто хорошого товариша - єдиного сина у матері, єдиного брата в сестрички, онука в бабусі... Ти ще стільки всього не встиг... Міг бути чудовим сім'янином, татком, неодмінно досяг би успіхів у кар'єрі. Ти так щиро вірив і старався...
Співчуття і сил витримати втрату для сім'ї військового!
Пам'ятатимемо Тебе, Вадим, таким сонечком, яким Ти завжди був!
Герої не помирають!» - йдеться у дописі користувачки Katrin Fomins.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили у соцмережі близькі Вадима. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
«Ворожа погань забрала життя близької людини... Не просто хорошого товариша - єдиного сина у матері, єдиного брата в сестрички, онука в бабусі... Ти ще стільки всього не встиг... Міг бути чудовим сім'янином, татком, неодмінно досяг би успіхів у кар'єрі. Ти так щиро вірив і старався...
Співчуття і сил витримати втрату для сім'ї військового!
Пам'ятатимемо Тебе, Вадим, таким сонечком, яким Ти завжди був!
Герої не помирають!» - йдеться у дописі користувачки Katrin Fomins.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині та усім близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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