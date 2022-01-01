У війні з Росією загинув військовий з Ківерців

У російсько-українській війні загинув військовий з КіверцівПро це повідомили у соцмережі близькі Вадима. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.«Ворожа погань забрала життя близької людини... Не просто хорошого товариша - єдиного сина у матері, єдиного брата в сестрички, онука в бабусі... Ти ще стільки всього не встиг... Міг бути чудовим сім'янином, татком, неодмінно досяг би успіхів у кар'єрі. Ти так щиро вірив і старався...Співчуття і сил витримати втрату для сім'ї військового!Пам'ятатимемо Тебе, Вадим, таким сонечком, яким Ти завжди був!Герої не помирають!» - йдеться у дописі користувачки Katrin Fomins.