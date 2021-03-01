Посвідчення особи на повернення до України оформлюватимуть безкоштовно

Міністр закордонних справ Україниповідомив, що доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Триває робота над генерацією документа у застосунку "Дія".Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter."Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. Інші рішення теж готуємо", - йдеться в повідомленні.Зауважимо, що кількість біженців через війну в Україні перевищила 5 мільйонів.