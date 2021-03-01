Посвідчення особи на повернення до України оформлюватимуть безкоштовно

Посвідчення особи на повернення до України оформлюватимуть безкоштовно
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Триває робота над генерацією документа у застосунку "Дія".

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.

"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. Інші рішення теж готуємо", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що кількість біженців через війну в Україні перевищила 5 мільйонів.

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Теги: Дмитро Кулеба
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