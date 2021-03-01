Посвідчення особи на повернення до України оформлюватимуть безкоштовно
Сьогодні, 09:08
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Триває робота над генерацією документа у застосунку "Дія".
Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. Інші рішення теж готуємо", - йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що кількість біженців через війну в Україні перевищила 5 мільйонів.
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Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter.
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України. Працюємо з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. Інші рішення теж готуємо", - йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що кількість біженців через війну в Україні перевищила 5 мільйонів.
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