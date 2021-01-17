Злочинність в Україні на тлі війни знизилася на 30%, кількість ДТП – уп'ятеро





Про це



Так, інформують, що працівники поліції отримали від громадян та опрацювали понад 1 млн 400 тисяч повідомлень від громадян.



Слідчі розслідують майже 7800 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми спільниками.



Загалом зареєстрували понад 29 тисяч кримінальних правопорушень. Рівень злочинності знизився приблизно на 30%.



Кількість ДТП зменшилася у 5 разів – зафіксували 4600 автопригод. Майже удвічі менше смертей на дорогах – 194 загиблих.



"Специфіка роботи зараз багато в чому залежить від регіону. У гарячих точках основна задача – евакуація мирного населення та допомога цивільним, які залишися. І, звісно, найкраще підготовлені бійці Нацполіції у складі приданих сил беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ", - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні під час війни на 30% знизився рівень злочинності. Окрім цього, у 5 разів зменшилася кількість ДТП.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.Так, інформують, що працівники поліції отримали від громадян та опрацювали понад 1 млн 400 тисяч повідомлень від громадян.Слідчі розслідують майже 7800 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями РФ та їхніми спільниками.Загалом зареєстрували понад 29 тисяч кримінальних правопорушень. Рівень злочинності знизився приблизно на 30%.Кількість ДТП зменшилася у 5 разів – зафіксували 4600 автопригод. Майже удвічі менше смертей на дорогах – 194 загиблих."Специфіка роботи зараз багато в чому залежить від регіону. У гарячих точках основна задача – евакуація мирного населення та допомога цивільним, які залишися. І, звісно, найкраще підготовлені бійці Нацполіції у складі приданих сил беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії РФ", - розповів голова Національної поліції України

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію