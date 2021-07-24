Волинські студенти та викладачі виготовляють сонячні «зарядки» для гаджетів солдатів

Волинські студенти та викладачі виготовляють сонячні «зарядки» для гаджетів солдатів
Студенти й викладачі Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки виготовляють зарядні пристрої для гаджетів бійців.

Про це повідомляють на сайті ВНУ.

Професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Олександр Мартинюк розповів про надзвичайно корисний прилад в умовах війни.

Йдеться про власноруч зроблені сонячні панелі, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно. Деякі складові приладів купували, а деякі – виготовляли на своєму 3D-принтері.

«Під час спілкування з нашими бійцями ми почули проблеми – на блокпостах і місцях угрупування нема стаціонарних джерел живлення, а можливість використовувати щоразу дизельні генератори не завжди є, – зауважує Олександр Семенович. – Тому вирішили долучитися до розв’язання цієї проблеми. Почали проєктування та виготовлення автономних модулів зарядки поуербанків, смартфонів, планшетів та іншої техніки з використанням сонячних панелей».

Такі пристрої дозволять солдатам підзаряджати свої ґаджети впродовж усього світлового дня, адже навіть у приміщенні прилад показує високу продуктивність.


Стартували зі створення п’яти модулів, бо саме така потреба була озвучена. Зрозуміло, що потрібно значно більше, тому далі виготовлятимуть залежно від кількості замовлень від наших бійців.

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Теги: Волинь, Луцьк, ВНУ
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