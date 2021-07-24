Волинські студенти та викладачі виготовляють сонячні «зарядки» для гаджетів солдатів

Студенти й викладачі Навчально-наукового фізико-технологічного інституту Волинського національного університету імені Лесі Українки виготовляють зарядні пристрої для гаджетів бійців.Про це повідомляють на сайті ВНУ.Професор кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологійрозповів про надзвичайно корисний прилад в умовах війни.Йдеться про власноруч зроблені сонячні панелі, які здатні заряджати до чотирьох пристроїв одночасно. Деякі складові приладів купували, а деякі – виготовляли на своєму 3D-принтері.«Під час спілкування з нашими бійцями ми почули проблеми – на блокпостах і місцях угрупування нема стаціонарних джерел живлення, а можливість використовувати щоразу дизельні генератори не завжди є, – зауважує Олександр Семенович. – Тому вирішили долучитися до розв’язання цієї проблеми. Почали проєктування та виготовлення автономних модулів зарядки поуербанків, смартфонів, планшетів та іншої техніки з використанням сонячних панелей».Такі пристрої дозволять солдатам підзаряджати свої ґаджети впродовж усього світлового дня, адже навіть у приміщенні прилад показує високу продуктивність.Стартували зі створення п’яти модулів, бо саме така потреба була озвучена. Зрозуміло, що потрібно значно більше, тому далі виготовлятимуть залежно від кількості замовлень від наших бійців.