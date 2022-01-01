Зеленський назвав ТОП-5 кроків, які зможуть зупинити війну Росії проти України

Володимир Зеленський вважає, що світ разом здатен реалізувати рішення, які не лише зупинять агресивні наміри Російської Федерації, які не лише підтримають Україну в цій війні.



Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні під час круглого столу Світового банку на підтримку України, - повідомляє



На думку президента, спільні рішення покажуть усім потенційним агресорам світу, що створювати проблеми для інших держав, для інших народів – це означає створювати проблеми для самого себе. Бо якщо ми цього не зробимо, то мільйони і мільйони людей у світі ще неодноразово страждатимуть від агресивних дій окремих держав.



Зеленський, зокрема, назвав топ-5 кроків, які потрібно зробити для припинення війни Росії проти України.



"Перше – це негайна підтримка для України, щоб в керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей. Про деталі такої фінансової підтримки, впевнений, сьогодні розкажуть наші премʼєр-міністр та міністр фінансів, які присутні на цьому зібранні. Ми повинні зробити все для того, щоб в України та українців було все необхідне для життя навіть попри війну", – сказав президент.



Друге, за його словами, – потрібно негайно виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інституцій: "МВФ, Світовий банк та інші – точно не місце для такої держави, яка намагається зруйнувати життя сусіднього народу".



"Третє – потрібен спеціальний податок за війну. Росія, а після неї і будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатися на всі без виключення торговельні операції з Росією як державою чи з російськими компаніями. На всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані. Кошти від податку за війну мають бути використані для допомоги Україні на відновлення всього того, що Росія зруйнувала війною", – заявив Зеленський.



Президент додав: "Четверте – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин з Росією. Ніхто не повинен залежати від політичною настрою керівництва цієї держави. Якщо світ буде готовим ізолювати Росію повністю, у російського керівництва буде мотив, щоб уникати будь-якої війни. І пʼяте – вже заблоковані значні активи російської держави та представників російської еліти. Проте це ще не всі їхні активи, про які нам відомо".



"Якщо через розвʼязану Росією війну в певних регіонах почнеться голод або якщо через спалах інфляції деякі країни суттєво постраждали, заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги і надання компенсацій. Ми повинні застосувати всю нашу силу, щоб Росія відчула покарання за цю війну. А також відчула, наскільки великою – в тому числі і для неї – є необхідність повернути мир", – сказав Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивважає, що світ разом здатен реалізувати рішення, які не лише зупинять агресивні наміри Російської Федерації, які не лише підтримають Україну в цій війні.Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні під час круглого столу Світового банку на підтримку України, - повідомляє ТСН. На думку президента, спільні рішення покажуть усім потенційним агресорам світу, що створювати проблеми для інших держав, для інших народів – це означає створювати проблеми для самого себе. Бо якщо ми цього не зробимо, то мільйони і мільйони людей у світі ще неодноразово страждатимуть від агресивних дій окремих держав.Зеленський, зокрема, назвав топ-5 кроків, які потрібно зробити для припинення війни Росії проти України.Про деталі такої фінансової підтримки, впевнений, сьогодні розкажуть наші премʼєр-міністр та міністр фінансів, які присутні на цьому зібранні. Ми повинні зробити все для того, щоб в України та українців було все необхідне для життя навіть попри війну", – сказав президент.: "МВФ, Світовий банк та інші – точно не місце для такої держави, яка намагається зруйнувати життя сусіднього народу".Росія, а після неї і будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатися на всі без виключення торговельні операції з Росією як державою чи з російськими компаніями. На всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані. Кошти від податку за війну мають бути використані для допомоги Україні на відновлення всього того, що Росія зруйнувала війною", – заявив Зеленський.Президент додав: "Ніхто не повинен залежати від політичною настрою керівництва цієї держави. Якщо світ буде готовим ізолювати Росію повністю, у російського керівництва буде мотив, щоб уникати будь-якої війни. І"Якщо через розвʼязану Росією війну в певних регіонах почнеться голод або якщо через спалах інфляції деякі країни суттєво постраждали, заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги і надання компенсацій. Ми повинні застосувати всю нашу силу, щоб Росія відчула покарання за цю війну. А також відчула, наскільки великою – в тому числі і для неї – є необхідність повернути мир", – сказав Володимир Зеленський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію