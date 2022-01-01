Зеленський назвав ТОП-5 кроків, які зможуть зупинити війну Росії проти України

Зеленський назвав ТОП-5 кроків, які зможуть зупинити війну Росії проти України
Президент України Володимир Зеленський вважає, що світ разом здатен реалізувати рішення, які не лише зупинять агресивні наміри Російської Федерації, які не лише підтримають Україну в цій війні.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні під час круглого столу Світового банку на підтримку України, - повідомляє ТСН.

На думку президента, спільні рішення покажуть усім потенційним агресорам світу, що створювати проблеми для інших держав, для інших народів – це означає створювати проблеми для самого себе. Бо якщо ми цього не зробимо, то мільйони і мільйони людей у світі ще неодноразово страждатимуть від агресивних дій окремих держав.

Зеленський, зокрема, назвав топ-5 кроків, які потрібно зробити для припинення війни Росії проти України.

"Перше – це негайна підтримка для України, щоб в керівництві Росії знали, що війна не дасть їм реалізувати жодної з їхніх загарбницьких цілей. Про деталі такої фінансової підтримки, впевнений, сьогодні розкажуть наші премʼєр-міністр та міністр фінансів, які присутні на цьому зібранні. Ми повинні зробити все для того, щоб в України та українців було все необхідне для життя навіть попри війну", – сказав президент.

Друге, за його словами, – потрібно негайно виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інституцій: "МВФ, Світовий банк та інші – точно не місце для такої держави, яка намагається зруйнувати життя сусіднього народу".

"Третє – потрібен спеціальний податок за війну. Росія, а після неї і будь-який інший агресор, повинна платити за те, що порушує глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатися на всі без виключення торговельні операції з Росією як державою чи з російськими компаніями. На всі експортно-імпортні операції, на всі фінансові операції, які ще не заблоковані. Кошти від податку за війну мають бути використані для допомоги Україні на відновлення всього того, що Росія зруйнувала війною", – заявив Зеленський.

Президент додав: "Четверте – кожній державі світу потрібно вже зараз підготуватися до можливого повного розриву будь-яких відносин з Росією. Ніхто не повинен залежати від політичною настрою керівництва цієї держави. Якщо світ буде готовим ізолювати Росію повністю, у російського керівництва буде мотив, щоб уникати будь-якої війни. І пʼяте – вже заблоковані значні активи російської держави та представників російської еліти. Проте це ще не всі їхні активи, про які нам відомо".

"Якщо через розвʼязану Росією війну в певних регіонах почнеться голод або якщо через спалах інфляції деякі країни суттєво постраждали, заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги і надання компенсацій. Ми повинні застосувати всю нашу силу, щоб Росія відчула покарання за цю війну. А також відчула, наскільки великою – в тому числі і для неї – є необхідність повернути мир", – сказав Володимир Зеленський.

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Теги: Україна, війна, росія, світ
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