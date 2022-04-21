Українці, які без документів виїхали за кордон, зможуть безкоштовно отримати посвідку





Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише



"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.



Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.



Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда" "Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.

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