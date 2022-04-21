Українці, які без документів виїхали за кордон, зможуть безкоштовно отримати посвідку

Українці, які без документів виїхали за кордон, зможуть безкоштовно отримати посвідку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.

Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.

Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.

Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.

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Теги: посвідка, Україна, біженці
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