Українці, які без документів виїхали за кордон, зможуть безкоштовно отримати посвідку
Сьогодні, 04:23
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України, щоб вирішити проблему українців, які вимушено виїхали за кордон без документів.
Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.
Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.
Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це міністр повідомив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Чимало громадян вимушено виїхали за кордон без документів. Робимо все для вирішення їхніх проблем. Сьогодні доручив зробити безкоштовним оформлення посвідчень особи на повернення до України", - розповів міністр.
Він зазначив, що МЗC працює з Мінцифрою, щоб з часом документ генерувався і в Дії. "Інші рішення теж готуємо", - додав міністр без уточнення деталей.
Посвідчення особи на повернення в Україну донедавна коштувало $30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українці, які без документів виїхали за кордон, зможуть безкоштовно отримати посвідку
Сьогодні, 04:23
Під російською окупацією – понад 3500 населених пунктів
Сьогодні, 02:36
57 доба війни: Зеленський розповів про зброю від США та відмову Росії від Великоднього перемир'я. ВІДЕО
Сьогодні, 01:03
Медіа