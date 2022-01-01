Під російською окупацією – понад 3500 населених пунктів

Під російською окупацією – понад 3500 населених пунктів
Помічниця керівника Офісу президента Олена Симоненко поділилася оновленими цифрами щодо окупованих російськими загарбниками районів України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

В Офісі президента нарахували 42 населених пункти, що впродовж доби потрапили під окупацію військ РФ. Усі вони розташовані в Донецькій області.

"Це відбулося сьогодні, але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знов... У нас сьогодні більше ніж 3500 населених пунктів перебувають в окупації. Це майже 30% території, де відбуваються бойові дії", – заявила Симоненко.

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Теги: Україна, війна, росія
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