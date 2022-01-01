Під російською окупацією – понад 3500 населених пунктів

Олена Симоненко поділилася оновленими цифрами щодо окупованих російськими загарбниками районів України.



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В Офісі президента нарахували 42 населених пункти, що впродовж доби потрапили під окупацію військ РФ. Усі вони розташовані в Донецькій області.



"Це відбулося сьогодні, але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знов... У нас сьогодні більше ніж 3500 населених пунктів перебувають в окупації. Це майже 30% території, де відбуваються бойові дії", – заявила Симоненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помічниця керівника Офісу президентаподілилася оновленими цифрами щодо окупованих російськими загарбниками районів України.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на телемарафон UAразом.В Офісі президента нарахували 42 населених пункти, що впродовж доби потрапили під окупацію військ РФ. Усі вони розташовані в Донецькій області."Це відбулося сьогодні, але завтра може бути так, що наші війська їх відвоюють знов... У нас сьогодні більше ніж 3500 населених пунктів перебувають в окупації. Це майже 30% території, де відбуваються бойові дії", – заявила Симоненко.

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