Російські окупанти обікрали музей і вивезли унікальну колекцію медалей. ФОТО

Російські окупанти обікрали музей і вивезли унікальну колекцію медалей. ФОТО
Російські окупанти крадуть культурне надбання Маріуполя. Загарбники обікрали місцевий музей.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Зокрема, унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька.

"Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022", - повідомляють у міській раді.

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Теги: культура, війна, Маріуполь, крадіжка
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