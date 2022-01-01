Російські окупанти обікрали музей і вивезли унікальну колекцію медалей. ФОТО
Сьогодні, 03:17
Російські окупанти крадуть культурне надбання Маріуполя. Загарбники обікрали місцевий музей.
Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
Зокрема, унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька.
"Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022", - повідомляють у міській раді.
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Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
Зокрема, унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька.
"Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022", - повідомляють у міській раді.
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