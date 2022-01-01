Російські окупанти обікрали музей і вивезли унікальну колекцію медалей. ФОТО





Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.



Зокрема, унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька.



"Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022", - повідомляють у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти крадуть культурне надбання Маріуполя. Загарбники обікрали місцевий музей.Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.Зокрема, унікальну колекцію Юхима Харабета з маріупольського музею медальєрного мистецтва окупанти вивезли до Донецька."Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022", - повідомляють у міській раді.

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