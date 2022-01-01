57 доба війни: Зеленський розповів про зброю від США та відмову Росії від Великоднього перемир'я. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський розповів, як минув 57 день російського вторгнення. Зокрема глава держави зазначив, що це був змістовний зовнішньополітичний день для України.«По-перше, в Київ прибули прем’єр-міністри Іспанії та Данії – двох держав, які послідовно підтримують Україну, два лідери, чия присутність у Києві спонукає інших лідерів думати про візити в Україну, нові жести підтримки, про конкретні рішення, яких пеотребємо ми», - розповів Володимир Олександрович.Президент сказав, що подякував прем’єр-міністрам за підтримку України, санкційні списки для Росії та закликав їх та представників інших європейських держав посилити тиск на Росію.Глава уряду Данії висловила готовність підтримувати Україну у післявоєнному відновленні, а саме у відновленні Миколаєва та відновленні та розвитку суднобудівної галузі України.Крім цього Володимир Зеленський розповів, що звертався до народу та влади Португалії та до учасника спеціальної весняної сесії Світового банку.«США оголосили про новий пакет підтримки для нашої держави. Цей пакет включає дуже потужні оборонні інструменти для наших військових. Зокрема це артилерія, снаряди, безпілотники – те що ми очікували. Я вдячний партнерам за допомогу та закликаю пришвидшити постачання потрібної для України зброї, щоб ми могли наблизити мир. На Півдні та Сході нашої держави окупанти продовжують робити все, щоб для них були підстави говорити хоч про якісь «перемоги», накопичують сили, заганяють на наші землі нові й нові батальйонно-тактичні групи, намагаються навіть розпочати так звану «мобілізацію» в окупованих районах України. Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть тільки відтягувати неминучий час, коли загарбникам доведеться піти з нашої землі», - сказав Зеленський.Також президент закликав жителів південних районів бути уважними, коли окупанти просять надати їм якусь інформацію про себе.«Це не для того, щоб дати вам гуманітарну допомогу, а для того, щоб сфальсифікувати на вашій землі так званий референдум. Якщо надійде команда з Москви влашувати таку виставу. Жодні «хаенери» не пройдуть. Якщо комусь хочеться нової анексії, то це може привести до нових потужних санкційних ударів по Росії», - сказав глава держави.Зеленський зазначив, що дії Росії призведуть до того, що ця країна стане настільки бідною, наскільки бідною вона не була з часів Громадянської війни після 1917 року.«На жаль, Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних і важливих свят. Але зберігаємо надію. Надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть». - підсумував Володимир Олександрович.