22 квітня на Волині: гортаючи календар

22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія.

Сьогодні день народження відзначають музеєзнавець, історик, завідувач Музею історії Луцького Братства Олена Бірюліна, мандрівник Олександр Оришко, громадський діяч Богдан Іщук та очільник управління охорони здоров`я Луцької міської ради Володимир Лотвін. Зичимо вам здоров’я, достатку і життєвих перемог.

У четвер, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, а також Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не варто сьогодні надто багато працювати;
• Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
• Не слід у цей день позичати гроші;
• Не варто нині сваритися з рідними та близькими.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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