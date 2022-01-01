Після потоплення крейсера «Москва» арештували командувача Чорноморського флоту, – ЗМІ

Після потоплення крейсера «Москва» арештували командувача Чорноморського флоту, – ЗМІ
Після знищення ракетного крейсера "Москва" командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Ігоря Осіпова арештували.

Про це на своєму сайті пише інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, - повідомляє "Gazeta.ua".

Джерела повідомляють, що Осіпова усунули з посади.

Відносно начальника штабу - першого заступника командувача Чорноморського флоту віцеадмірала Сергія Пінчука проводяться слідчі дії.

Обов'язки командувача ЧФ тимчасово виконує віцеадмірал Аркадій Романов.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, дві українські ракети «Нептун» поцілили в російський ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Російської Федерації. На судні виникла пожежа.

Згодом стало відомо, що крейсер «Москва», якому відповідали захисники Зміїного, затонув.

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Теги: війна, росія, Україна
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