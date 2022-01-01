Путін хотів створити для українців концтабори на Сибірі





Про це пише Олексія Данілова.



"Завдання русинської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - пише Данілов.



Водночас Путін та Шойгу планували створити концтабори для українців у Західній Сибірі, примушуючи їх будувати нові міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рішення щодо повномасштабного вторгнення на територію України приймало усе найвище політичне керівництво Росії. Голова Кремля Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу готували концтабори для українців у Західному Сибірі.Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО України"Завдання русинської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - пише Данілов.Водночас Путін та Шойгу планували створити концтабори для українців у Західній Сибірі, примушуючи їх будувати нові міста.

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