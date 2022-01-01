Путін хотів створити для українців концтабори на Сибірі

Путін хотів створити для українців концтабори на Сибірі
Рішення щодо повномасштабного вторгнення на територію України приймало усе найвище політичне керівництво Росії. Голова Кремля Володимир Путін та міністр оборони Сергій Шойгу готували концтабори для українців у Західному Сибірі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт секретаря РНБО України Олексія Данілова.

"Завдання русинської орди - знищити нашу країну, наш народ, колонізувати Україну", - пише Данілов.

Водночас Путін та Шойгу планували створити концтабори для українців у Західній Сибірі, примушуючи їх будувати нові міста.

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Теги: війна, росія, Україна, путін
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