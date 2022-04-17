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У Харкові під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Середа

У Харкові під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Середа
На Харківщині загинув лучанин Середа Микола Миколайович, 29.08.1985 року народження.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

"Загинув лучанин Середа Микола Миколайович, 29.08.1985 року народження. Був призваний на військову службу по мобілізації 05 березня 2022 року. Рядовий Середа Микола Миколайович загинув 17.04.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в м.Харкові", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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Теги: Росія, Україна, війна, Луцьк
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