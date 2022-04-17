У Харкові під час виконання бойового завдання загинув лучанин Микола Середа

Середа Микола Миколайович, 29.08.1985 року народження.



Про це Ігор Поліщук.



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



"Загинув лучанин Середа Микола Миколайович, 29.08.1985 року народження. Був призваний на військову службу по мобілізації 05 березня 2022 року. Рядовий Середа Микола Миколайович загинув 17.04.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в м.Харкові", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщині загинув лучанин, 29.08.1985 року народження.Про це повідомив мер ЛуцькаІнформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації."Загинув лучанин Середа Микола Миколайович, 29.08.1985 року народження. Був призваний на військову службу по мобілізації 05 березня 2022 року. Рядовий Середа Микола Миколайович загинув 17.04.2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України в м.Харкові", - йдеться в повідомленні.щиро співчуває рідним та близьким Героя!

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