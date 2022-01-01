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«В селищі Мангуш окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців: це новий Бабин Яр», – Бойченко

«В селищі Мангуш окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців: це новий Бабин Яр», – Бойченко
За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів", - йдеться в повідомленні.

«В Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид», – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

Нагадаємо, що супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя.

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Теги: Росія, Україна, війна
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