Супутник зафіксував 300-метрову братську могилу маріупольців у Мангуші, – ЗМІ





Журналісти



Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.



Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було.



На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною більше 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її робили.



Про братські могили загиблих маріупольців повідомили у міськраді Маріуполя.



Радник міського голови Петро Андрющенко розповів журналістам «Схем», що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять в місця масових захоронень.



«Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування – ред.) вони повинні були з кінця березня, – додав Андрющенко. – Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з’ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя».



Довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння - у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 70 осіб.



За словами радника міського голови Петра Андрющенка, наразі відоме лише про одне місце масових поховань у Мангуші, але їх може бути більше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Супутник зафіксував братську могилу в окупованому російськими військами селищі Мангуш, яке знаходиться менше ніж у 20 кілометрах від Маріуполя.Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) отримали супутникові знімки, які показують вірогідне місце масового поховання. Це траншея довжиною у більше ніж 300 метрів.Раніше радник міського голови Маріуполяповідомив, що у цьому селищі російські військові влаштували масове поховання загиблих маріупольців.Згідно з супутниковими знімками, викопана траншея тут з’явилась орієнтовно в кінці березня. На знімку від 23 березня її ще не було.На наступному знімку цієї місцевості від 29 березня вже видно вириту траншею довжиною більше 300 метрів і, ймовірно, техніку, якою її робили.Про братські могили загиблих маріупольців повідомили у міськраді Маріуполя.Радник міського голови Петро Андрющенко розповів журналістам «Схем», що тіла загиблих людей з вулиць Маріуполя російські військові спочатку звозять у різні промзони міста, де є великі холодильні камери, а вже потім складають у пакети і вивозять в місця масових захоронень.«Я так розумію, що вони масово саме туди звозять. Вже тепло – і ви розумієте, що з трупами… Почати (транспортування – ред.) вони повинні були з кінця березня, – додав Андрющенко. – Скільки і як їх порахувати – ми не знаємо. Там тисячі мають бути… Але нарешті ми з’ясували, куди вивозять хоча б частину загиблих з Маріуполя».Довжина траншеї у Мангуші – 300 метрів. Для порівняння - у братській могилі біля церкви у Бучі – 14 метрів. Там були виявлені тіла 70 осіб.За словами радника міського голови Петра Андрющенка, наразі відоме лише про одне місце масових поховань у Мангуші, але їх може бути більше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію