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Волинь відвідали представники Агентства ООН у справах біженців в Україні

Волинь відвідали представники Агентства ООН у справах біженців в Україні
Шляхи допомоги евакуйованим українцям, що знайшли прихисток у Волинській області, обговорили сьогодні, 21 квітня, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко та представники Агентства ООН у справах біженців в Україні.

Про це повідомляє Волинська ОВА.

Волинська область щодня приймає переселенців. Станом на 21 квітня в області обліковано 59 тисяч 826 біженців з регіонів, що зазнали воєнних дій. Про те, як на Волині приймають і забезпечують біженців, та які нові варіанти допомоги можливо залучити для їх потреб, йшлось на зустрічі.

Голова офісу Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні у Львові (УВКБ ООН) висловив підтримку Україні та Волині зокрема.

«Ми готові до тісної співпраці із органами місцевої влади в питаннях забезпечення житла постраждалим людям. Наша мета – якісно підтримати ту роботу влади, що вже проводиться», – запевнив Іслам Шалабі.

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко розповів, що в області розглядається варіант забезпечення постійним житлом внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), які втратили свої домівки внаслідок російсько-української війни. Зокрема, йдеться про купівлю квартир за державні кошти. На сьогодні для цих потреб є доступними 188 готових квартир, близько 1000 помешкань будуть готовими до кінця року.

Так як переселенці здебільшого проживають в обласних комунальних закладах (гуртожитках), люди забезпечені мінімальними умовами. Однак, приміщення потребують оновлення, поточного ремонту, додаткового технічного оснащення. Також з часом постане питання про їх цільове використання, адже з відновленням освітнього процесу в гуртожитки повернеться учнівська молодь.

Окреме завдання – забезпечення потреб переселених підопічних інтернатів, геріатричних та психоневрологічних закладів.

Вислухавши потреби, представники УВКБ ООН розповіли, яким чином їхнє представництво здійснює допомогу:

насамперед, це забезпечення ВПО непродовольчими товарами, які можуть швидко та якісно покращити їхній побут вже зараз (ліжка, матраци, ковдри, постільна білизна, рушники, кухонні набори, мікрохвильовки та інші товари в рамках програми невідкладної допомоги). Ці базові, буденні речі зменшують рівень вразливості та задовольняють невідкладні потреби людей, що втратили все майно;

розширення житлового фонду для переселенців за рахунок не введених в експлуатацію або раніше неексплуатованих раніше приміщень (йдеться про ремонт, реконструкцію або відновлення приміщень, придатних для проживання);

питання довготривалого проживання (придбання індивідуального житла, квартир тощо, які однак пов’язані з багатьма дотичними питанням).

За результатами зустрічі представники Волинської ОВА та Агентства ООН у справах біженців в Україні обмінялись контактами для налагодження співпраці.

«Підтримати людей, які шукають захист та безпечне місце, допомогти владі у вирішенні критичних моментів – основна задача нашої агенції. Наші серця із вами», – наголосив голова офісу УВКБ ООН у Львові Іслам Шалабі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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