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Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині

Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині
Російські окупанти ракетними ударами спричинили значні руйнування залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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