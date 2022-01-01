Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині
Сьогодні, 20:14
Російські окупанти ракетними ударами спричинили значні руйнування залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині
Сьогодні, 20:14
Медіа