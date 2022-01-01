Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині





Про це Валентин Резніченко.



"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти ракетними ударами спричинили значні руйнування залізничної інфраструктури на Дніпропетровщині.Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА"У нас три ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі. Всі живі. Вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа. Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - йдеться у повідомленні.

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