Росія перекинула в Маріуполь підрозділи, які чинили звірства в Бучі, – «Азов»
Сьогодні, 20:43
Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V".
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі полк "Азов".
"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення". - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив у своєму Telegram-каналі полк "Азов".
"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення". - йдеться в повідомленні.
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