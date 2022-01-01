Росія перекинула в Маріуполь підрозділи, які чинили звірства в Бучі, – «Азов»





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"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення". - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V".Про це повідомив у своєму Telegram-каналі полк "Азов"."Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення. Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення". - йдеться в повідомленні.

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