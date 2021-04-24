Чи діятиме «нульове» розмитнення після 24 квітня: пояснення Волинської митниці





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



Пояснюють, що, згідно із



Зауважимо, що після завершення воєнного стану громадянам не треба буде доплачувати митні платежі за імпорт транспортних засобів, який вони здійснюють нині.



Раніше про нове в розмитненні авто й вантажів детально розповів начальник Волинської митниці Микола Татарчук.











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