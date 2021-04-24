Чи діятиме «нульове» розмитнення після 24 квітня: пояснення Волинської митниці

Чи діятиме «нульове» розмитнення після 24 квітня: пояснення Волинської митниці
До сьогодні було відомо про те, що так зване «нульове» розмитнення автомобілів гарантовано діятиме до 24 квітня включно. Тепер же зрозуміло, що нові умови розмитнення діятимуть ще щонайменше місяць.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Пояснюють, що, згідно із Законом №2142-ІХ, усі митні спрощення, зокрема на ввіз авто, діють упродовж воєнного або надзвичайного стану. Оскільки воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня, ввозити авто та інші вантажі без сплати ввізного мита, ПДВ та акцизного податку можна ще щонайменше місяць.

Зауважимо, що після завершення воєнного стану громадянам не треба буде доплачувати митні платежі за імпорт транспортних засобів, який вони здійснюють нині.

Раніше про нове в розмитненні авто й вантажів детально розповів начальник Волинської митниці Микола Татарчук.





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Теги: Євробляхи, розмитнення, воєнний стан, авто, варте уваги
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