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На Запоріжжі нацгвардійці збили російський бойовий гелікоптер

На Запоріжжі нацгвардійці збили російський бойовий гелікоптер
Сьогодні, 21 квітня, підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".

Про це повідомляють на сторінці Нацгвардії.

"Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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