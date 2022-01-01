На Запоріжжі нацгвардійці збили російський бойовий гелікоптер
Сьогодні, 17:41
Сьогодні, 21 квітня, підрозділ ППО Нацгвардії в Запорізькій області з розрахунку ПЗРК знищив ворожий гелікоптер К-52 "Алігатор".
Про це повідомляють на сторінці Нацгвардії.
"Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці Нацгвардії.
"Це одна з найновіших одиниць російської бойової авіації, що є на озброєнні у ворога. Гелікоптер оснащений протитанковим ракетним комплексом, гарматною установкою з лазерною системою наведення, авіабомбами та іншою зброєю", - йдеться в повідомленні.
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