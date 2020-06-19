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Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським

Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Сьогодні, 21 квітня, у Кафедральному соборі Святої трійці у Луцьку відбулась громадська панахида за загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським, 1974 року народження.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Герой був мобілізований до війська 04 березня. Загинув 13 квітня внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Партизанське Вітовського району Миколаївської області.

До молитви за упокій душі померлого разом із родиною, громадою та військовими побратимами долучився міський голова Ігор Поліщук, працівники виконавчих органів Луцької міської ради та окремі депутати.

Опісля панахиди тіло військовослужбовця прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Останній спочинок Сергій знайде на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого воїна. Світла пам'ять!

Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським
Луцьк попрощався із загиблим у війні з Росією військовослужбовцем Сергієм Пянтковським































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Теги: прощання, загибель, війна, Луцьк
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